美國之音報導，美國星期五（2日）正式退出與俄羅斯維持了幾十年之久的《中程導彈條約》（INF）。美國國防部高級官員們說，從即日起，美國將不受條約約束地研發中程導彈，並將新型中程導彈部署在亞太地區。

美國國務卿蓬佩奧在一份聲明中說，俄羅斯至少從2000年代初開始研發、製造、測試和部署違反中導條約的導彈；美國從2013年開始表達關注，但一直被俄羅斯置之不理。聲明說，美國不能留守這項被俄羅斯故意違反的條約。

蓬佩奧最後說，美國繼續致力於一個有效的軍備控制制度，將謀求一個不再是雙邊條約的武器控制新紀元。他說：「接下來，美國將敦促俄羅斯和中國與美國一道把握時機、為我們的國家和整個世界帶來真正的安全。」

中國一直反對美國退出中導條約，稱條約對維護世界和平很重要，但是拒絕自己也加入這項條約。

美國國會屬下的美中經濟和安全審查委員會（USCC）今年1月發佈報告說，因為不受中導條約限制，中國近些年來迅速研製導彈，目的是用來打擊美國和盟軍在亞太地區的軍事力量。 報告說，美國決定要退出中導條約，其中一個重要原因是中國的態度和做法。

《中程導彈條約》涵蓋射程在500公里到5500公里之間的陸基彈道和巡航導彈，包括常規與核導彈及其發射裝置。

美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）7月16日在參議院軍事委員會作證的時候說，美國在按計劃8月2日退出中導條約後除了將加強導彈防禦之外，肯定還會研製自己的中程導彈，以應對俄羅斯和中國的挑戰。

埃斯珀：「另外我們必須做的事情是研發自己的中程導彈，不僅用來對付俄羅斯，也要應對中國。中國的多數導彈屬於中程導彈，所以如果哪一天我們跟他們打仗，我們要確保自己有能力回應。但願戰爭不會發生。」

(旺報 )