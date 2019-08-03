香港市民發起3日舉行「旺角再遊行」，原遭警方反對，但發起人2日晚上訴成功，公眾集會及遊行上訴委員會同意今天(3日)下午2時30分至晚上9時遊行，不過路線變更，不會經過旺角市中心。

綜合香港01、香港電台報導，市民伍永德發起今天「旺角再遊行」，要求港府回應反送中「五大訴求」，原本只有集會獲警方發出不反對通知書，在旺角市中心的遊行則遭警方反對，他昨天提出上訴。

上訴委員會昨晚聽取陳詞後，建議探討能否更改遊行路線，降低警方的顧慮和風險。雙方商討後，同意遊行改為由晏架街公園出發，遊行至大角咀南櫻桃街公園，不會經過旺角市中心，獲警方發出不反對通知書。

伍永德會後表示，成功上訴是幫香港人爭一口氣，算是小勝一仗，只要繼續信念，就一定會贏。

當被問到會否擔心遊行群眾最後走入旺角內街，易生意外，伍永德則說沒有辦法擔心，會安排糾察在預定路線協助市民遊行，其他則交由警方處理。

由於反送中運動未見和緩，今天旺角遊行入夜後，恐難避免再現警民對峙。上月7日在九龍區登場的反送中大遊行，示威者在入夜後聚集旺角，曾與警方爆發多次衝突。

(旺報 )