董建華質疑台美介入港反送中 蔡：港府應誠實面對 10:122019/08/03 中時 曾薏蘋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 「反送中」擴大，香港前特首董建華致辭時說，認為《逃犯條例》修訂爭議是由台灣和美國等外部勢力組織。外部勢力介入 黑手指向台灣和美國；總統蔡英文今（3）受訪表示，香港人民追求自由民主人權的意願非常強，希望香港政府真誠的誠實的面對人民的訴求。 蔡英文表示，董建華曾經擔任過香港特首，香港人民追求自由民主人權的意願非常強，希望香港政府真誠的誠實的面對人民的訴求並積極回應，撫平社會產生的裂痕進而保護人民。 (中時 ) #2020大選 #總統 #民進黨 #蔡英文 也許您會感興趣 推薦閱讀 只有小英能妖魔化小英 04:102019/07/30 時論廣場 僅小英沒買？隨機綠委喊告 華航道歉了 13:032019/07/30 生活 打結搔頭乾笑!影片曝真實小英 18:202019/07/30 政治 跟時力合作 林飛帆：大方向是縮小國民黨當選機會 19:422019/07/30 政治 國安人員私菸影響 小英支持度重傷 13:022019/07/31 政治 綠放火竟要藍滅火 04:102019/08/01 論壇廣場 柯文哲組黨傷到誰？ 郭正亮分析 01:322019/08/01 政治 私菸案後 韓蔡民調結果令人大驚 07:562019/08/01 政治 卓榮泰罔顧人民生計 04:102019/08/02 時論廣場 民進黨還剩啥？網分析後小英慘了 09:362019/08/03 政治 政治熱門新聞 扁28字斷言柯P大選 網嚇歪：完蛋 - 政治 桃園宮廟行啟動 韓國瑜抵達第二站景福宮 - 政治 李艷秋：郭再不服輸將成小英助選員！ - 政治 被張善政推薦當韓副手 朱立倫回應了 - 政治 首度鬆口挺郭！柯P「毫不猶豫」支持郭台銘 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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