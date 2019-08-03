「反送中」擴大，香港前特首董建華致辭時說，認為《逃犯條例》修訂爭議是由台灣和美國等外部勢力組織。外部勢力介入 黑手指向台灣和美國；總統蔡英文今（3）受訪表示，香港人民追求自由民主人權的意願非常強，希望香港政府真誠的誠實的面對人民的訴求。

蔡英文表示，董建華曾經擔任過香港特首，香港人民追求自由民主人權的意願非常強，希望香港政府真誠的誠實的面對人民的訴求並積極回應，撫平社會產生的裂痕進而保護人民。

(中時 )