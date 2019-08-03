「甜瓜」安森尼3日上節目跟《ESPN》名嘴史蒂芬史密斯大爆自己被火箭總管莫瑞開除秘辛，卻也坦承當前正跟不少球隊談判，其中以好友「小皇帝」詹姆斯領軍的湖人，以及同在洛杉磯的快艇最為積極，甜瓜堅信自己還能留在NBA！

安森尼強調，自己從未打算退休，也沒說過下個球季跟韋德一樣上演退休巡演戲碼，他願意在任何一支球隊接受所有角色，當說到是否願意前往湖人跟詹姆斯聯手，他語帶肯定表示，「1000％，我們早在18、19歲的時候就談過聯手了。」

那麼擁有聯盟最強「雙箭頭」里歐納德、保羅喬治的快艇呢？安森尼說：「快艇也是我們談判目標之一，我正在跟一些球隊接觸，現在不想說得太詳細，但無論在感情、精神或身體層面上面，我都處在這樣一個位置，那就是我想打球。」

實際上，詹姆斯先前也曾說過想跟安森尼一起打球，卻強調自己不會跟湖人高層施加壓力，可是湖人目前不只鋒線，幾乎每個位置都人滿為患，就算把甜瓜找去，他能夠打多少時間還很難講，這也是湖人到現在遲遲不敢簽下甜瓜主因之一。

(中時電子報)