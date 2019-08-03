美國一批跨黨派的議員8月2日呼籲特朗普政府暫停將對香港警方出售彈藥以及人群控制設備。那些裝備被指用於對示威者使用過度武力。
香港01報導，香港眾志秘書長黃之鋒在Facebook在8月1日發文，稱發起白宮聯署，要求美國政府停止出口人群管制武器、如橡膠子彈和催淚彈予香港警方。不過在聯署人數達8萬人之際，網頁卻突然「消失」。
美國眾議院人權委員會主席克里斯托弗・史密斯（Christopher Smith）及麥戈文（James McGovern）向國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）和商務部長羅斯（Wilbur Ross）發信。史密斯及麥戈文在信中寫道：「我們要求你暫停未來對香港警察銷售彈藥、人群及防暴控制設備，以及公開宣布美國不會幫助香港對內鎮壓的和平示威。」
他們還促請國務卿及商務部長反對「香港和中國政府將示威活動定義為『暴動』的努力，並反對編造出有關（香港）政治不穩定是美國導致的說法。
(旺報 )
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