名嘴呂文婉敢說敢言，嗆辣風格頗受網友喜愛，近日適逢鬼月到來，為了應景在節目《小明星大跟班》分享自身撞鬼經驗，不僅驚見手腕上有「對稱黑印」，去找老師解惑時才得知「惡鬼抓交替」，讓她至今回想起仍是心有餘悸。

呂文婉表示去年到台南出差，由於找不到下榻飯店，只好坐車前往高雄過夜，到房間時先是窗簾怎麼都拉不緊，更覺得有人透過窗簾縫盯著自己看，當時不以為意便睡著了，直到凌晨5點準備離開前往高鐵站北上，當時發現房卡忘記拿準備往房內走時，房內燈突然全滅，同時間突然感覺到窗邊有好多人，嚇的是立刻衝出房間。

呂文婉上節目分享撞鬼經驗（圖／我愛小明星大跟班 YouTube）

事隔幾天呂文婉連床都下不了，意識到事態嚴重，立刻前往大廟拜拜，此時驚見手腕有「對稱黑印」，當下住持叫她靜坐10分鐘，黑印竟離奇消失，事後與其他精通這方面的老師聊天，才得知清晨5點是「陰陽交替之時」，剛好那時抽門卡又被嚇到，才遇到「惡鬼抓交替」，不過幸好有到大廟拜拜，否則小命可能不保。

(中時電子報)