49歲郭姓男子2017年在萬華阿公店消費時，懷疑店內小姐趁他酒酣耳熱之際，偷他皮包現金，4天後夥同友人帶玩具槍到該店，揚言不賠錢就開槍，店家被迫同意賠償郭男2萬元，並報警處理。警方在郭男赴該店取款時逮人，台北地院依恐嚇取財罪判郭男徒刑6月，得易科罰金18萬元。可上訴。

判決指出，郭男2017年10月11日凌晨5時，前往台北市萬華區某阿公店餐廳消費，懷疑隨身皮包內金錢遭店內陪侍小姐竊取，發生糾紛。10月15日晚間22時50分，帶同2名友人，持玩具手槍到餐廳理論，要求店家賠償2萬5000元。

郭男並掏出玩具手槍向餐廳會計揚言開槍，會計心生畏懼，與郭協商後應允賠償2萬元，雙方約定10月17日交款，郭男當日凌晨3時46分前往取款時，被負責人報警當場逮獲，警方並查扣郭背包內現金2萬元。法院審理時，郭男自白認罪，法官判郭男徒刑6月，得易科罰金。

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(中時 )