國安局負責永和警衛換血 蔡：我交付的任務 10:412019/08/03 中時 曾薏蘋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 總統蔡英文。(中時資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 特勤私菸案，新任國安局長邱國正說，永和警衛室換血及未來督導工作由國安局負責；蔡英文總統今受訪表示，「這個就是我交付國安局長的任務，紀律制度維持。」 總統說，這就是要改進或檢討的地方，局長提出跟社會大眾說明之前，有跟他報告，「我支持他的看法」。 至於被問到，前國防部長馮世寬將接退輔會主委，被外界質疑都是總統親信；總統還個別追問及者，「這個是誰講的？」記者說， 「國民黨立委費鴻泰。」總統聽後表示，有確定的人選，行政院會對外發布。 (中時 ) #總統 #國安局長 #國安 #任務 #蔡英文 也許您會感興趣 推薦閱讀 小英還在自自冉冉 04:102019/07/30 時論廣場 影射府內一對夫婦涉私菸案 阿扁：這款人的太太長期有這樣壞習慣 16:372019/07/31 政治 豐原區南陽國民小學師生闖關 任務達成 18:442019/07/31 生活 美號召保護荷莫茲海峽 德副總理有疑慮 19:332019/07/31 國際 階段性任務完成 入境防疫勤務移交防檢局 16:022019/08/01 生活 國安局76人涉案 副總統警衛室也1人 15:572019/08/02 社會 少將主任涉案 排除警衛任務 16:532019/08/02 社會 特勤私菸案 府：特勤、府侍衛室回歸特勤條例 17:592019/08/02 政治 推進統一任務重 台港澳辦不整併 04:092019/08/03 焦點新聞 懲處下重手 沒涉案不知情也記過 04:102019/08/03 政治要聞 政治熱門新聞 扁28字斷言柯P大選 網嚇歪：完蛋 - 政治 桃園宮廟行啟動 韓國瑜抵達第二站景福宮 - 政治 李艷秋：郭再不服輸將成小英助選員！ - 政治 被張善政推薦當韓副手 朱立倫回應了 - 政治 首度鬆口挺郭！柯P「毫不猶豫」支持郭台銘 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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