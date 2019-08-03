特勤私菸案，新任國安局長邱國正說，永和警衛室換血及未來督導工作由國安局負責；蔡英文總統今受訪表示，「這個就是我交付國安局長的任務，紀律制度維持。」

總統說，這就是要改進或檢討的地方，局長提出跟社會大眾說明之前，有跟他報告，「我支持他的看法」。

至於被問到，前國防部長馮世寬將接退輔會主委，被外界質疑都是總統親信；總統還個別追問及者，「這個是誰講的？」記者說， 「國民黨立委費鴻泰。」總統聽後表示，有確定的人選，行政院會對外發布。

(中時 )