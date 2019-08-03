香港的大學聯招（JUPAS）下周一（5日）放榜，各大學學生會原定舉辦迎新營活動歡迎新生，不過反送中風波持續接近兩個月，社會氣氛緊張，浸大學生會決定將一連三日的學生會迎新營，縮短至一日，會長方仲賢表示，希望藉此讓同學參與抗爭運動，為社會出一分力，他稱若此時還在玩營隊，「良心都過不去」。

中文大學學生會亦發聲明，決定取消本月中的迎新營，希望讓學生會預留資源與時間，投入處理反修例的事務。

浸大學生會2日下午發表聲明指，鑒於香港正處於水深火熱之中，社會動盪，制度崩壞，學生會將原定9月舉行的迎新營改為迎新日，並由維期三日縮短至一日。迎新日暫定於下月7日舉行。

浸大學生會會長方仲賢表示，反修例風波致社會動盪，市民不斷抗爭，更有多人被捕，包括有兩名浸大應屆畢業生被控暴動罪，他續指出，迎新營一般都會於周末舉行，有機會與社會遊行示威撞期，故希望藉縮短日子，讓同學可以參與抗爭，為社會出一份力。

《香港01》向其餘七間資助大學學生會查詢，中大學生會稱決定取消本月9日至11日舉辦的迎新營。中大學生會外務秘書尹龍懿表示，學生會將會稍後發稿公布，她指取消迎新營是希望容讓學生會將時間與資源集中處理反修例的相關事務，「同學亦可以專注佢哋所做嘅事。」至於中大各書院及學會方面，尹指未知悉他們有何安排，但據聞若取消迎新營，亦可以再之後適時補辦。

(旺報 )