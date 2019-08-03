台南市2020年立委第三選區包括北區與安南區，不同於一般藍綠對決，民進黨此區提名現任立委陳亭妃厚植基層實力，將立委選舉視為2022年台南市長初選布局前哨戰，成為黨內有意參選下屆市長者的角力場，尚未提名的國民黨雖然基本盤弱勢，仍要視該黨總統提名人韓國瑜如何拉抬此區立委選票結果而定。

台南市2020年立委第3選區民進黨推出陳亭妃，國民黨則尚無徵召人選，檯面上感覺綠營聲勢稍強，實際上因為陳亭妃有意布局下屆台南市長初選，成為民進黨內政治敏感神經交錯地帶。

現任台南市長黃偉哲、同樣有意參選下屆市長的民進黨立委王定宇，都在第3選區各自有政治盤算，想在立委選戰先削弱假想敵。

陳亭妃在北區與安南區連任3屆立委，去年參選台南市長初選失敗，轉而在台南市議長選戰支持從民進黨脫黨參選的郭信良當選。讓她與黨內中北區議員邱莉莉（參選議長失利）、安南區議員郭清華（參選副議長失利）形成政治對立，難在這次立委選戰中，獲得兩人的政治奧援。

不過陳亭妃在北區仍有胞妹陳怡珍當選議員、安南區有議長郭信良協助，實力仍在。

國民黨在此區至今無法推出強棒人選，隱憂不下於民進黨，黨內高人氣的台南市議員謝龍介已在此多次敗給陳，這次他擔任台南市黨部主委，肩負選舉結果責任，可能不再親自投入選戰，只剩沒有戰場的高思博伺機而動。

國民黨在此區政治實力雖然較弱，但韓國瑜效應可望反過來拉抬立委選情，若推不出強棒人選，韓在此區的得票數，將接近國民黨此區立委的得票數。

(中時 )