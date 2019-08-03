台北市長柯文哲3日前往苗栗參訪，上午8點首站來到幼安教養院關心機構弱勢安養及照顧運作，受訪時被問及台民黨黨名受外界反彈是否會改名，柯表示，當年民進黨要組黨時，國民黨也是很多阻礙，經過30年的民主努力，（黨名）只要不違法，沒有理由阻擋人家。

台北市長柯文哲今赴苗栗出席活動。(圖/巫靜婷 攝)

苗栗市幼安教養院目前共有130名院生，鴻海前董事長郭台銘7月9日參與藍營總統初選時期也曾到院參訪，柯文哲今日在妻子陳珮琪與市府顧問蔡璧如陪同下再度踩點，被問及是否有贊聲意味，柯急忙否認沒有特別關係。

柯文哲表示，幼安的董事長王志榮過去曾到台大動過2次心臟手術，當時是用葉克膜將他救回算是自己的病人，這次只是來看看教養院、拜訪醫界老朋友。

柯文哲宣布組黨後，首站外縣市參訪行程選在苗栗，被問到郭台銘回台後是否有相互聯繫，柯表示，幕僚處理、幕僚聯絡就很很夠了，選舉是說服的過程，每個候選人都有優、缺點，就看誰能說服台灣民眾支持；外傳郭王將會面，針對郭王柯是否會結成「鐵三角」，柯則語帶驚訝回應，你現在告訴我，我才知道，反問記者「Are you sure？」。

由於外界對於台民黨黨名出現反彈聲浪，柯文哲劍指蔡政府表示，這就告訴民進黨，當年要組黨的時候，國民黨也是很多阻礙，經過30年民主努力，不應該用杯葛、阻擋手段，這不是民主該有的現象，只要不違法沒有理由阻擋人家。

柯說，要組黨其實是在中午吃便當的時候，問蔡璧如說「要不要先去登記一下」，現在網路上問說怎麼入黨，黨綱黨章都還沒想好，所以現在有人說要收身分證，千萬不要上當，未來還是採網路登記，但網站還沒做好。至於陳珮琪似乎事先不知情柯要組黨，柯笑著回應「歷史都是偶然的」。

(中時 )