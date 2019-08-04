師大附中今年3月8日晚間舉辦畢業舞會，25歲賴姓男校友於校園南樓川堂、中正川堂，用手機、自拍棒拍攝女高中生裙底，被一旁男學生發現後，報警逮捕賴男，警方循線追查後，發現共有4名女高中生受害。台北地院審理時，因賴男坦承偷拍，且1人和解撤告，法官依3個妨害祕密罪判賴男徒刑10月，緩刑4年，命賴須接受2場法治教育課程。

檢警調查，師大附中今年3月8日晚間舉辦畢業舞會，開放校友返校參加，結果目前無業的賴姓校友手持自拍棒，將手機鏡頭伸到女學生裙底偷拍。

一旁男學生發現後賴男偷拍後，報警處理；警方調閱監視器畫面循線發現，共有3名應屆畢業生、1名在校生受害，經校方協尋後，被害人才發現自己被偷拍，被偷拍4人堅持提告。北檢調查時，賴男坦承因好奇才偷拍，檢察官依妨害祕密罪嫌起訴賴。

法院審理期間，1名被害人家長與賴男達成和解撤告，另3人堅持提告，法官認為賴男竊錄被害人身體隱私部位，造成被害人心理恐慌及不安全感，身心備受煎熬，所為實屬不該；但考量賴沒有前科，坦承犯行，並與1人達成和解，依3個妨害祕密罪判賴男徒刑10月，緩刑4年，緩刑期間須接受2場法治教育課程。至於賴男偷拍用的手機及自拍棒則宣告沒收。

(中時 )