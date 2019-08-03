前行政院長游錫堃昨天在臉書婉拒「一邊一國行動黨」邀請擔任黨主席，並表態支持蔡英文總統，今上午總統與游同台出席活動；總統表示，此時此刻更需要游的學識經歷及面對挑戰務實的精神，「我們非常需要他跟我們再一起面對台灣的挑戰。」

游錫堃隨後受訪表示，他會全力幫忙蔡總統連任，這個是作為民進黨員，也是他的義務及責任。

至於是否有跟總統陳水扁報告婉拒接任黨主席一事？游錫堃說，「這還是由他們來講比較好」；一邊一國行動黨是希望他擔任黨主席，中間幾度接洽，但他有困難 。

被問到綠營說否分裂？他說，大家也不要用分裂的眼光去看，這是分進合擊2020的大選，大家都願意為台灣主體性而努力，願意讓台灣邁向正常國家， 只是希望在選舉過程，比較偏重能夠在國會有一席，但一邊一國行動黨應該不會去推總統候選人。

由於游提到亡國感，媒體追問，下屆總統哪位參選人讓他比較有亡國感？他說，他的意見不重要，但他認為，支持蔡英文比較能夠維護台灣主權的完整，邁向正常國家。

(中時 )