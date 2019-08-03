I hope the young players in the league see this! #staywoke#trustnoone https://t.co/lixzni5l2j — Kendrick Perkins (@KendrickPerkins) August 2, 2019

看到「甜瓜」安森尼上《ESPN》節目透露去年底跟火箭分道揚鑣細節，前NBA球員帕金斯不禁發推痛批，火箭總管莫瑞根本謀殺了甜瓜的職業生涯，「我希望在聯盟內的年輕球員都可以好好看一下這段影片！＃保持清醒＃別相信任何人」

會讓帕金斯如此火大的主因，在於安森尼透露當時莫瑞直接走進休息室，然後告訴他，火箭已經不再需要他了，就算甜瓜跟莫瑞強調，自己可以接受替補上場的角色，莫瑞仍然斬釘截鐵告訴甜瓜，當時甜瓜已經擠不進火箭的輪替名單。

「聽了安森尼的採訪，對我來說一切都說得通了，」帕金斯發推痛斥，「球季才打10場，莫瑞就告訴甜瓜，不再需要他的效力了，甜瓜必須搞清楚的一點是，火箭並非為了簽誰，才把他釋出的，一個總管可以謀殺一個球員職業生涯。」

只是這種「冷血」作法，發生在莫瑞身上一點也不奇怪，因為不僅是安森尼成為受害者，他的好友保羅也在最近面臨同樣處境，儘管莫瑞公開放話絕不可能交易保羅，結果保羅仍被火箭換去雷霆，當個球隊總管真的需要這樣現實無情嗎？

(中時電子報)