總統專機走私菸案重創蔡政府，國安局長邱國正昨稱下重手隔離不安全的人。國民黨團上午召開記者會表示，國安局重懲軍人引起軍方反彈，痛批出事遇到陳菊就「轉彎」，一切都在顧全大「菊」，滿城盡是「菊家班」，建議總統府效法國安局懲處，否則明年用選票將蔡調離現職。

國民黨團總召曾銘宗說，不能接受邱國正維護上級長官的心態，關於國安會秘書長與總統府秘書長有無參與訂購免稅香菸，國安局沒有實質調查卻提出這樣的結論，明顯在袒護上級長官。

曾銘宗指出，報告也沒提到誰簽核同意派出5輛公務車運載私菸，國安局嚴厲懲處下屬，反觀華航前資深副總羅雅美與空品處前副總邱彰信僅被調職，兩相比較，國安局重懲軍人作為引起軍方反彈，除行政、法律責任外，總統府秘書長陳菊也應負起政治責任。

國民黨立委費鴻泰說，總統府組織法規定，侍衛室隸屬於總統府，如今出問題就切割給國安局，譏諷下次發言單位的公共事務室是否也要切出去給行政院發言人。

費鴻泰批評，陳菊需綜理全部事務，沒有人會相信走私香菸是國安的事情，且國安組織法也沒走私香菸這一項，然而出事「碰到陳菊就轉彎」，陳菊過去當高雄市長歷經負債3千億元、淹水之際在睡覺按摩、815豪雨5千個坑洞、高雄氣爆，通通都沒事，「若切開就是此地無銀三百兩」，國人都知道侍衛室出事歸陳菊負責。

國民黨立委林奕華指出，陳菊在去年九合一選舉大力輔選，黨內初選沒有幫同為新潮流的賴清德，全力協助蔡英文連任，讓總統府變成2020連任的競選總部，更擔任操盤手，蔡怎麼可能讓陳菊出事。

林奕華抨擊，回歸民主時代責任政治，重大走私案，因為軍人聽話就偵辦軍人，然全部該負起責任的人卻躲在蔡英文背後，一切都在顧全大「菊」，滿城盡是「菊家班」，現在連中選會委員也有陳菊人馬。

國民黨立委許毓仁說，邱國正被蔡英文、陳菊找來當劊子手，懲處下面蝦兵蟹將，懲處完就切割，痛批打假球；國民黨立委陳玉珍呼籲，蔡英文比照國安局做法，即使不知情，也要記過且調離現職，若蔡無法這樣，明年用選票將蔡調離現職。

(中時 )