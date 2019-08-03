台中市副市長楊瓊瓔3日在臉書發文表示，高雄市長韓國瑜與前鴻海董事長郭台銘，兩人都是有智慧的人，大家要有耐心，「硬挽的果子袂甜、硬娶的新娘袂愛咱」。（摘自「好立委楊瓊瓔」粉絲專頁）

台中市副市長楊瓊瓔3日在「好立委楊瓊瓔」粉絲專頁發文表示，最近好多人在問，「郭董還沒有和韓市長握手言和、會不會去和柯市長站在一起？」她認為韓、郭「嘴齒甲嘴舌尚麻吉，有時候嘛會相咬」，兩人都是有智慧的人，大家要有耐心，「硬挽的果子袂甜、硬娶的新娘袂愛咱」，郭台銘對國民黨有情有義，無論結果如何都還是要尊重他。

楊瓊瓔對是否投入立委選舉，再與拚連任的台中市第三選區時代力量洪慈庸二度對決，仍未明確表態，但今日上午在其名為「好立委楊瓊瓔」的粉絲專頁發文指出，市政行程滿檔，既是為市民打造更好的台中，也是傾聽鄉親心聲的最好機會。

她表示，最近好多人關切詢問，台北市長柯文哲組黨，會不會影響高雄市長韓國瑜參選總統的選情？還憂心初選後，郭台銘還沒有和韓國瑜握手言和、會不會去和柯P站在一起？國民黨要怎麼因應？

楊瓊瓔說，看到鄉親這麼緊張的表情，她都是先摟摟這些好朋友的肩膀安慰一下，再和他們說韓市長和郭董「嘴齒甲嘴舌尚麻吉，有時候嘛會相咬」！兩個都是有智慧的人，大家要有耐心，「硬挽的果子袂甜、硬娶的新娘袂愛咱」，郭董對國民黨有情有義，無論結果如何都還是要尊重他！

至於台北市長柯文哲要組黨，楊瓊瓔直言「就比較嚴肅了」，她覺得這是在提醒國民黨和民進黨，還有很多民眾對兩邊的表現都不滿意，大家真的要加油、我們自己要更打拚、更接地氣，新政治就是有競爭才有進步。

「台中市民最嚴格、對政治人物最挑剔，我們要自我警惕，才能通過鄉親的考驗」，楊瓊瓔強調，民眾多了一個黨可以選擇，對民主發展來說都是好事。

楊瓊瓔認為，當然新的政黨要出來，所有的政黨都會面對衝擊，她當年24歲就穿上國民黨背心到省議會為民眾服務，30年來也經歷過新黨、親民黨出現的過程，看到很多人隨波逐流，最後被鄉親看破手腳。

她說，對於自己參加的政黨出現路線之爭，這是年輕人從政必經的考驗，當事人要有勇氣做出選擇、承擔後果，最後每一步都會留下痕跡，成為政治人物值不值得鄉親信任的鐵證。

「一路走來瓊瓔很清楚，只要心中沒有選票算計、該走的路就會浮現眼前」，她強調，不會被一時的政治利益蒙蔽，「我就是這樣的人！」

(中時 )