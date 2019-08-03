炎炎夏日，國軍訓練任務未有停歇，不過就在剛剛，傳出陸軍機步234旅某單位在南部執行訓練時，日前發現短少20枚步槍彈，迄今還沒有找到，是遭惡意藏起來，還是被有心人竊出，國軍相關單位已在瞭解中。

據消息指出，部隊本月1日在南部訓練，清點槍彈時發現子彈有短少，而這20枚子彈屬於5.56公釐步槍彈，通用於美式及我國軍目前使用的國造步槍，威力相當強大，如果流出社會，被不法份子使用，後果不堪設想，軍方除內部尋找，不排除向警方通報協尋。

陸軍機步第234旅隸屬國軍10軍團，過去曾多次協助救災，獲得民眾相當好評，823水災救災任務還獲得蔡英文總統前往中部駐地親自頒獎表揚。不過，去年也發生一名女輔導長，因內部管教問題，無法適應而在營區浴室輕生的憾事。

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