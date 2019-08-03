金門岸巡隊長吳建冠強調，目前重點工作是嚴防海域汙染。（李金生攝）

大川輪沉沒地點，大約在大坵南方0.3浬處。（李金生攝）

國籍「大川」貨輪昨在靠泊烏坵北風碼頭卸貨時，疑因浪況不佳碰撞消波塊，造成船體破損嚴重進水，海巡署烏坵安檢所及海軍陸戰隊烏坵守備隊緊急派遣2艘橡皮艇，冒著惡劣海象將船上13名船員平安接駁上岸。今（3）日清晨已證實沉沒，縣環保局和航港局啟動應變機制，嚴防當地海域遭到汙染。

海巡署調查，船長61公尺、1000噸級的雜貨輪「大川」，在昨晚18時靠泊烏坵北風碼頭卸貨時，疑因北風碼頭浪況不佳，導致船體碰撞消波塊，造成嚴重破損進水。郭姓船長立即下令駛離碼頭至大坵南方0.3浬下錨（北緯24度59分，東經119度27分）預作船體堵漏，但因破損嚴重無法排除進水問題，18時40分烏坵安檢所及海軍陸戰隊烏坵守備隊緊急派遣2艘橡皮艇，冒著惡劣海象將船上13名船員平安接到烏坵島上。

金馬澎分署同時間緊急成立應變中心，並通知金門縣政府及環保局共同組成專案小組，搭乘金門海巡隊巡防艇前往烏坵島，了解事故原因及後續防汙處理。

金門岸巡隊指出，大川輪是載運砂石赴烏坵，做為島上建造房舍之用，遇險後還有未卸砂石500包約10噸外，船上尚有重油10噸、輕油27噸。昨晚8時，尚可看到大川輪的船影，但海巡船艇在今晨4時40分許，載同專案小組人員抵達出事海域，海面上已遍尋不著，研判己在深夜至凌晨時沉沒。

由於海面上尚不見油漬，海巡署也判斷油箱仍未破裂，因此也無法掌握確切沈船地點，一旦浮油冒出，將立即布放攔油索，嚴防海域汙染情事發生。

(中時 )