陳亞蘭和可愛的「毛毛」。寶麗來國際娛樂提供

七夕情人節前夕，陳亞蘭難得穿上中性襯衫，眼神迷離的性感一下。她笑說，反串小生慣了，總要偶爾回歸女人的性感，「告訴大家我除了帥，還是很有女人味的」。

被問情人節怎麼過？陳亞蘭說：「怎麼過？我也很想過，我現在上半生(身)是忠孝節義，下半生(身)也是忠孝節義。每天睡前忠孝節義，醒來也是忠孝節義。我可以許願嗎？許願我可以找到一個像胡宇威的男朋友，帥、體貼有禮貌又溫柔，還會做菜，進得了廚房，出得了廳堂。」想到自己竟然用「進得了廚房，出得了廳堂」來形容師弟，陳亞蘭忍不住大笑，好像哪裡怪怪的。

陳亞蘭（左起）和蔡秋鳳、王彩樺、楊麗花、紀麗如等好友們合影。取自臉書

雖然許願想有個像胡宇威的男朋友，但其實她最近有個暱稱「毛毛」的小情人，為了牠，陳亞蘭甘願不睡床，跟毛毛一起睡地板，走到哪都會看一下毛毛的照片，療癒一下。陳亞蘭說，其實她以前很怕有毛的動物，也沒想過養寵物，「前陣子楊阿姨的愛狗過世，她間接感受那種空虛感，剛好朋友送了她一隻狗，她鼓起勇氣收養」。

這一養不得了，完全激發她的母愛，怕狗狗太小會在床上尿尿，陳亞蘭陪狗狗睡地板，還怕自己翻身壓到牠，狗一動，她就跟著醒來喬姿勢，把屎把尿，把毛小孩照顧得無微不至。除此，她還自製毛小孩的照片集，在歌仔戲後製或開會空檔看一下，沒有大情人的日子，抱個小情人也不錯。

陳亞蘭難得嫵媚性感一下。

(中時 )