七夕度浪漫！淡水漁人碼頭看情人橋、賞煙火！在情人節前夕最後一個假日，新北市政府農業局特別在8月4日晚上7點7分邀大大小小的情人們來打卡送限量版情人衫100件，當晚除了免費好玩的主題樂園，在9點時還有5分20秒的情人煙火秀，今年的情人節愛在淡水漁人碼頭，留下一生一世的浪漫回憶。

淡水漁人碼頭水陸主題樂園休閒體驗遊樂設施-旋轉木馬。（圖取自新北市漁業處官網）

「淡水漁人碼頭-七夕璀璨夜」河岸煙火秀開始，已經連續舉辦了3年的煙火秀，今年農業局也特別選在七夕情人節前夕，安排了許多活動，除了8月4日晚上在淡水漁人碼頭福容飯店後方廣場發送情人衫外，自即日起至9月30日止，在淡水漁人碼頭盛大舉辦。

除提供水陸主題樂園休閒體驗的遊樂設施，包括有唯一觀山看海美景的摩天輪，也有適合各年齡層又深受喜愛的旋轉木馬及熱氣球，還有遊園小火車帶您欣賞港灣的美景，更有消暑清涼的滑水道，充滿趣味。此外為帶動碼頭港灣商店街經濟，本活動也將結合漁人碼頭各商家共襄盛舉，並規劃在活動場域周邊亦設置夏日祭典農漁市集。

人碼頭在漁港功能多元化的政策下，陸續開發了情人橋、浮動碼頭及遊艇專用碼頭等，港區也在商家配合政府的用心經營下，讓漁人碼頭成為北台灣知名的景點之一，此次活動將結合漁人碼頭夕陽海景，璀璨煙火，港區各商家特色及資源，讓大家認識淡水的美，形塑健康城市印象，提升漁人碼頭觀光新印象，邀請大家一起來淡水漁人碼頭，給您七夕情人節浪漫的夜晚。

來打卡送限量版情人衫限量版100件。（圖取自新北市漁業處官網）

(中時電子報)