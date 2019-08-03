大量廢棄物堆放在廠區內。（張亦惠翻攝）

位於嘉義縣水上的某企業社因未領有廢棄物清除處理許可文件，逕行從事廢棄物清除、處理業務，嘉義地檢署獲報後，成立專案小組調查，昨日上午持搜索票至桃園、台中、彰化、高雄等地，對相關業者搜索，帶回廢棄物產源業者包括清除公司及清運司機共15人，其中林姓司機嫌疑重大，檢方向法院聲請羈押獲准。

檢方調查，該企業社自去年10月起，大量收受位於彰化縣、桃園市、台中市、高雄市廢棄物清除業者之的各類事業廢棄物，數量多達6600平方公尺，獲利超過千萬元。業者因一己之私，將廢棄物堆置在廠區，臭氣熏天，危害環境外也引起民怨。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊表示，專案小組此次查緝行動，共動員警力及稽查人力達60餘人，帶回廢棄物產源業者連同清除公司及清運司機共計15人，查扣8部犯案大貨車，相關被告分別經楊麒嘉、江金星檢察官訊問後，林姓駕駛涉嫌廢棄物清理法第46條第4款犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯或證人之虞，向法院聲請羈押獲准；其餘被告犯罪嫌疑重大，惟無羈押必要，依犯行輕重予以交保或請回。

(中時 )