◎老字號木瓜牛奶 黃金比例挑戰味蕾

木瓜牛奶汁好吃的祕訣就是新鮮，「澎湖木瓜牛奶休閒餐飲」是澎湖著名的老字號飲料店，招牌冰飲木瓜牛奶汁超人氣，黃金比例的濃郁口感挑戰著您的味蕾。

◎香濃木瓜牛奶 夏季佳消暑飲品

三峽民生街菜市場一帶可說是三峽地區的美食天堂，其中位於民權街10號的無招牌冷飲攤，專門販售各種現打果汁及混合牛奶飲品，貨真價實又美味，其中香濃可口的木瓜牛奶，更是深受許多民眾喜愛。

◎寧夏夜市木瓜牛奶 滑順口感一喝上癮

寧夏夜市以小吃攤名聞全台，水果汁、木瓜牛奶樣式豐富多樣化，其中，木瓜牛奶雖然坊間常見，但是真正純正不加水的卻少之又少，新鮮的水果搭配濃醇的鮮奶，入口後散發的香醇、滑順口感讓人難以忘懷，如此好喝的木瓜牛奶，寧夏夜市知名的「童年木瓜牛奶」，就是不可錯過的朝聖地。

◎台南第一杯木瓜牛奶 阿田水果店賣了57年

台南市果汁店林立，想喝一杯木瓜牛奶到處都有，但說起台南第一杯木瓜牛奶，就要到中西區民生路上的「阿田水果店」，老闆黃安連從1962年開賣，一晃眼賣了快一甲子，濃濃木瓜香味就是店家自豪的招牌。

◎小熊木瓜牛奶濃醇香 每月消滅600斤木瓜

木瓜牛奶號稱是經典不敗的國民飲品，台中沙鹿小熊木瓜牛奶店，老闆陳甯榕是調酒國手出身，深諳飲品調製之道，堅持選用南部小農種植的網室木瓜，搭配鮮乳，以3比1黃金比例現打而成。常客陳小姐說，木瓜香甜與牛奶濃純，令人難以抗拒，一下子就能消滅半杯。

◎呆呆果舖木瓜牛奶 在地人激推好滋味

木瓜牛奶可說是不分季節、4季都可喝得到的營養飲品，不僅可當零嘴飲料，由於木瓜富含多種維生素、礦物質，加上牛奶，也可當成正餐的養分補給品，新竹縣竹北市三民美食商圈「呆呆果舖」的木瓜牛奶，就因用料實在、濃郁醇香，深受在地人擁護。

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(中時電子報)