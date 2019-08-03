國民黨黨內初選，由高雄市長韓國瑜以44.805%支持度，輾壓鴻海集團創辦人郭台銘等人，披藍袍出征2020總統大選。著名媒體人李艷秋直言，不知郭是否參選總統，但他認為時機已過；若郭再不認賭服輸，不僅得打沒把握的仗，還可能成為總統蔡英文的助選員，將台灣推向命運不可測的4年。

李艷秋在臉書發《郭董參選總統的時機已經過去了》一文，直言自己並不知道郭台銘會否參選總統，但他認為時機已過。李指出，郭最好的參選時機，是去年520以「下架蔡英文」為號、以無黨之身為盟，彼時郭正忙於美、日投資布局，中華民國總統對他不夠有吸引力。

第二個時機是九合一選舉前，國民黨被民進黨踩的奄奄一息，此時郭若挺身護黨，「如同關羽過五關斬六將，護嫂奔劉備，忠義豪氣無人能比。可惜此時郭董恐怕根本沒有動過選總統的念頭」。第三個時機是九合一選後，韓國瑜翻轉高雄，國民黨力盼版圖收復，3月黨內初選作業剛展開，韓才就任市長100天、總統呼聲不高，郭是唯一強棒；但郭猶豫了一個多月，當他決定時，韓勢已定，他已成「攪局之人」。

第四個時機，在郭要求民調須納入手機等建議遭否決後，此時若退初選，還有無黨參選的空間。最後一個時機，是電話民調進行期間，若真發現樣本問答異狀，立刻據此退出；雖已是「最爛時機」，都好過如今初選輸了，才轉頭要與台北市長柯文哲合作要有正當性。

李艷秋語重心長呼籲郭台銘：「既然參加了初選，就要認賭服輸，再委屈、再不甘心都必須吞下，郭董不是最崇敬關羽嗎？現在他需要展現的是關羽刮骨療傷，眉頭不皺的精神和勇氣。」嘆人生有很多「錯過」，時機過了若要另起爐灶，不僅得打沒把握的仗，更將可能成為「蔡英文助選員」，將台灣推向命運未知的４年。

此外，李艷秋也籲國民黨黨主席吳敦義跟韓國瑜，大家都不能置身事外。包含部分言論與不理性粉絲的攻擊，都會對藍營造成傷人傷己的影響，也將可能丟失某些族群選票。輸的認賭服輸，贏的人更要有胸襟氣度，否則屆時親者痛、仇者快，蔡英文會謝謝你們！

(中時電子報)