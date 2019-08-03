托瑞斯擊出生涯第2次滿貫全壘打。（美聯社）

精采世仇對決「基襪大戰」又碰頭了，上週洋基慘遭紅襪痛擊，系列賽吞下1勝3敗，這次回到主場後靠著托瑞斯(Gleyber Torres)的逆轉滿貫炮一吐怨氣，洋基也一路領先至最後，以4比2帶走勝利。

1局上半紅襪隊馬丁尼茲(J.D. Martinez)敲出2分炮率先取得領先優勢，洋基先發投手派克斯頓(James Paxton)走回休息室時顯得有些垂頭喪氣，因為他上一場先發對紅襪正是慘遭連環轟狙擊，貝茲(Mookie Betts)誇張的單場3響炮以及馬丁尼茲2分炮，僅投4局就被敲4轟、失7分退場，派克斯頓擔心惡夢重演。

其實派克斯頓有著嚴重的「首局爆」，他在本季首局共失掉24分、自責分率11.37是大聯盟最慘，首局被敲11支全壘打也是聯盟最多，不過還好派克斯頓撐過第1局後就凍結紅襪攻勢，甚至讓對手20次揮棒落空達成個人本季新高。

1局下半洋基隊友就幫助派克斯頓重建信心，拉瑪修(DJ LeMahieu)滿球數後敲出安打，接著賈吉(Aaron Judge)、英卡納西昂(Edwin Encarnacion)雙雙獲得保送，滿壘大好機會托瑞斯首球就出手，一棒敲成左外野方向滿貫炮，將比分逆轉成4比2領先紅襪，也讓派克斯頓越投越穩健。

接下來兩隊呈現投手戰，派克斯頓1局被敲轟後僅被擊出1支安打，總計先發6局失2分，被敲2支安打、送出6次三振，3名牛棚投手各吃下1局也都未讓紅襪得分，最終洋基就以4比2擊敗紅襪，在主場扳回一城。

(中時電子報)