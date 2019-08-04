1名妙齡OL去年到按摩店全身舒壓，過程中因太舒服而睡著，不料梁姓按摩師竟趁她半夢半醒時，跨跪在她的雙腿間，埋首舔她下體及肛門，還脫褲意圖性侵，她當場被嚇醒，用腳狠踹梁男LP，梁才罷手。台北地院審理時，被害OL回憶受辱經過，數度當庭哭泣，法官依強制性交未遂罪判梁男徒刑1年8月。可上訴。

判決指出，被害OL去年3 月12日凌晨1 時，與同事前往按摩店按摩，店家安排由44歲從越南來台依親的梁男為她按摩。OL因按摩後呼呼大睡，梁男竟然趁機偷偷脫掉她褲子，舔她下體及肛門。

OL睡夢中覺得下體「涼涼的」，睜開眼一看，赫然看到梁將頭埋在她的雙腿之間，她驚醒欲轉身爬起，梁男見狀，竟脫下褲子，雙腳跨跪在她雙腿間，欲進一步性侵，她抵抗時腳踢至梁男下體，梁才因疼痛而起身，她隨即衝出包廂，向同事求救，並報警處理。

法院審理時，法官依據被害人下體DNA檢驗，與梁男唾液相符，梁也坦承不諱，由於被害人庭訊時落淚、哽咽，情緒激動，檢察官認梁已造成她難以磨滅的傷害，請求從重量刑4年6月，但法官審酌後，判梁男徒刑1年8月。全案可上訴。

(中時 )