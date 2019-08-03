日韓貿易衝突升溫，自日方宣布將韓國從視為友好的白名單移出後，南韓也宣布將把日本其白名單剃除，兩國關係陷入建交以來最惡，引起同與兩國簽訂軍事合作的美方關切。美國國務卿蓬佩奧2日和日韓兩國外長在東協峰會場邊召開三方會談，但未化解僵局，三人會後合照時氣氛尷尬，日韓外長會議上表情繃緊，結束時甚至拒絕握手。

日本和南韓因第二次世界大戰期間的徵用工問題，近來關係迅速惡化。繼日本7月對南韓祭出半導體材料出口管制，兩國今天再將對方排除在各自的貿易優惠「白名單」外。

據《日經亞洲評論》（Nikkei Asian Review）2日報導，蓬佩奧（Mike Pompeo）、南韓外交部長康京和及日本外相河野太郎出席東南亞國家協會（ASEAN）區域安全會議，會後特別舉行美日韓3方會談，試圖緩和兩國緊張關係。

根據日外務省一名消息人士表示，蓬佩奧在會議上重申，他會鼓勵美國在東亞最重要的兩個國家彼此找尋一條向前邁進的道路。不過，日方並未將蓬佩奧的話是為有意要介入調停兩國糾紛。

南韓外長康京和表示，她向日方表達對於日本將南韓移出「白名單」的行動「深感遺憾」；且美韓多次呼籲日方透過外交方式解決貿易紛爭，日本仍一意孤行，因此必須負起完全責任。

報導指出，除了將日本從白名單中剃除，南韓政府考慮拒簽「韓日軍事情報保護協定」（GSOMIA）作為反制。該計畫主要為防禦北韓的核武威脅，定期交換情報，而該協定需要每年重新簽署。

(中時電子報)