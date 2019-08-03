高雄市長韓國瑜參選總統首場下鄉之旅，桃園宮廟巡迴上午開跑，將從龜山壽山巖出發，一路拜訪桃園9座宮廟，最後將在興仁公園集結，營造大團結氣氛，衝刺2020總統大選。事實上已有不少韓粉及「國瑜夜市」基本攤已到相關地點集結。韓受訪時表示，王郭會若見面，他樂觀其成，但未來藍軍還是要團結，若分裂令人擔心。

他受訪時表示，選擇在桃園第一站的原因，是初選時桃園並沒有來，提名後特別趕來，跟鄉親懇託、報告。跟朱立倫一定會攜手合作，不管用什麼形式。綠營人士形容挑戰鄭文燦是不可能的，他說這並沒有關係，鄭當他的市長，來桃園是跟鄉親拜託支持總統跟立委，綠營挑撥、抹黑非常正常。

至於王郭會一事，韓國瑜說，王院長、郭董事長都憂慮台灣前途，也見識過大風大浪，他們也再三強調藍軍團結重要性，見面是樂觀其成，未來大家還是要團結。他們表達非常多次，2020年王院長跟郭董事長都憂慮2千3百萬人未來，從幾次講話可以了解憂慮是存在的，團結都不見得會勝利，分裂會更擔心。

(中時 )