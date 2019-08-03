藍鳥葛瑞奧賽前聆聽美國國歌。（美聯社）

藍鳥3日作客金鶯，呼應明年的美國總統大選，巴爾的摩主場有4位球迷在看台高懸「川普2020」的大旗隨風飄揚。現場觀眾怒噓「把那東西撤下來！」最後場館人員把4位球迷請出去，沒有發生衝突，當時已經打到8局。終場藍鳥以5-2擊敗金鶯。

現任總統川普(Donald Trump)與巴爾的摩關係惡劣，他前幾天才重砲反擊當地黑人議員康明茲(Elijah Cummings)，嘲笑他選區的治安很差(該區黑人比例超過50%)。沒想到幾天後康明茲住所真的被宵小洗劫，川普幸災樂禍：「真是悲傷！康明茲在巴爾的摩的房子遭小偷了。」

不過對於美國棒球迷來說，大家都不喜歡政治涉入球場，前一次國民隊有人掛布條高唱「罷免川普」，被場館人員請出去。紅襪主場則有球迷懸掛「種族歧視乃美國日常」的標語，也被請出去。這無關政治立場，反正這類東西在體育場不受歡迎。

本季金鶯是大聯盟最爛的球隊之一，勝率僅33%，有球迷嘲笑說：「如果他們一直把掛布條的人趕出去，可能現場就要沒有觀眾了。」

(中時電子報)