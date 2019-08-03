蔡英文總統今出席「第12屆崇越論文大賞暨第4屆崇越行銷大賞頒獎典禮」，總統致詞表示，台商回台方案今年開始實施，已經兩度突破年度目標。她交付經濟部要衝5千億元的投資，已經再次完成任務。接下來，面對國際經貿的變局，美中貿易戰的新發展，政府團隊下一個階段的任務就是繼續衝投資，全力拚落實。

總統會後受訪也表示，台商回臺投資本來預定的目標是2千5百億，後來很快就達成，政府再把目標設定在5千億。現在是8月初，5千億也已經達標。她相信，最大的工作還是持續引領台商回台投資，對於已經決定回台的投資，政府應該用全部的、最大的力量來落實。

總統致詞時表示，這個獎項被稱為「管理學界奧斯卡」，除了鼓勵學生和教授進行研究跟創新，也加強了產學界的連結，提升臺灣的產業競爭力。

總統表示，從去年啟動了玉山學者計畫，延攬國際優秀研究人才，也推動實施外國人才專法，鬆綁了各項來台、留台工作及生活的法規限制。這些都有助於吸引國際人才來到台灣，一起提升台灣的學研能力，以及促進產業轉型升級。

總統說，大家的研究成果可以成為對政府部門的寶貴建議。不僅是為個人，也為台灣的競爭力加分。

總統致詞時，還特別推崇前一晚公開婉拒「一邊一國行動黨」邀請擔任黨主席的前行政院長游錫堃；她說，「台灣管理學會」是游前院長一手創立，他對管理界的經驗傳承和人才培育，付出了很多心血。許多政治人物只會高調論述，但是游前院長非常重視執行面，扎扎實實推動產學界交流及發展。游前院長除了政壇上的貢獻，更在不同領域默默耕耘，希望大家一起努力，持續擴大進步的力量與能量。

(中時 )