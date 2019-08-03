新北市私立竹林中學陳澤葳代表新北市參加第59屆全國中小學科展，榮獲高中組動物與醫學學科「探究精神獎」。（葉書宏翻攝）

新北市私立竹林中學陳澤葳代表新北市參加第59屆全國中小學科展，榮獲高中組動物與醫學學科「探究精神獎」。（葉書宏翻攝）

新北市私立竹林中學陳澤葳代表新北市參加第59屆全國中小學科展，榮獲高中組動物與醫學學科「探究精神獎」，除了滿溢而出的感謝，她認為最大的收穫是有此難得機會與來自全國各校的高手互相學習甚至成為好友，學習態度令人讚賞。

今年陳澤葳參展的主題為「難以『孓』擇-淡水渦蟲對食物記憶與捕食行為」，透過觀察捕食行為，確立渦蟲在蚊幼蟲防治中的影響。這件作品同時也獲得第18屆旺宏科學獎佳作。

對於得獎，陳澤葳想感謝的人太多太多，因為在努力的過程中，不僅指導老師顏嘉怡數不清的留校日夜陪伴，歷屆得獎學長姐輪番返校給予指導、協助解惑排難，甚至上屆得獎學姊徐亦萱的媽媽也成為她的「贊助人」送「糧食」、女兒徐亦萱南下科展現場打氣。

臺北市立教育大學地球環境暨生物資源學系吳書平教授、臺大公衛系蔡坤憲教授、臺大昆蟲系黃榮南教授的熱心指導，新北市全國科展口語表達訓練營的余俊樑主任的協助，竹林師長們的鼓勵支持以及學校全力的栽培，都是她能成長進步的最大資源，她甚至還感謝被她暱稱為「小渦」的實驗渦蟲，因此她認為得獎的其實是所有人！

當她想對返校幫助她的學長姐們道謝時，學長姐們只要她：把感謝的心傳給下一屆的學弟妹。這讓她感動萬分，也讓她以身為竹林科展團一分子為榮，更堅定要為這樣的傳承盡一份心力。對於為來，陳澤葳希望能繼續深入，挑戰國際科展。

建立科展團隊緊密凝聚的指導老師顏嘉怡表示，竹林致力科學養成教育，為提升學生科學研究能力，投入豐厚資源建構設備等級相當完善的各類實驗室，讓學生能在充分的實驗操作中深入學習、厚植實力。這次澤葳的作品都是在竹林中學生物實驗室產出，數據都能做到不錯的控制。

顏嘉怡也提到，她醉心科學教育，非常感謝學校的大力支持讓她能夠全心投入，當看到學生都能在科學教育中獲得豐富收穫、懂得分享傳承，這是她投入科展培訓最大的成就。顏嘉怡老師並因指導學生參加全國科展累積達五屆獲教育部頒發獎狀表揚。

(中時 )