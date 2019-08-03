台中市空品改善，今年1至7月PM2.5創歷年新低。（圖／台中市府提供）

台中市長盧秀燕選前喊出「市長換人、空氣換新」，新市府上任7個多月，市民檢驗政績不能等。環保局表示，環保署數據顯示，台中市今年1至7月PM2.5平均值17.6微克，較去年同期改善達2.5微克，創下縣市合併後近8年來的新低，空氣品質不良天數比去年同期，減少逾4成，盧舉行空氣品質改善委員會議，宣布展開「藍天白雲行動計畫」，空氣品質好不好，抬頭看看天空就知道。

環保局表示，台中市1至7月的PM2.5平均值每立方米17.6微克，相較去年同期1至7月20.1微克，改善2.5微克；今年1至7月空氣品質不良(AQI＞100)天數平均為21.6天，相較去年同期40天，減少超過4成以上天數。

自台中縣市合併後，隔年開始統計PM2.5平均值2011年至2019年，環保署監測數據發現，台中1至7月PM2.5平均值逐年下降，今年降至17.6微克，更創下9年來新低。

統計近年來1至7月降雨天數，2016年最多達94天，其次為2014年81天，今年雖僅有74天，但PM2.5均值仍創歷年新低，顯示台中空品改善。

盧秀燕日前舉行空氣品質改善委員會議，宣布展開「藍天白雲行動計畫」，推動24項精進改善對策，包括中火減煤至1104萬噸、燃煤工業鍋爐111年全面退場、電動公車倍增等，要讓空汙進一步改善，如不成功，絕不停止。

市府持續針對三大汙染源加強管制，固定汙染源方面，除督促中火降載減排，爭取老舊4號機組優先除役；港區大型汙染源專案稽查部分，今年1月至今，已進行24次稽查，查獲違反環保法令案件25案次，處分超過2800多萬元。

移動汙染源方面，補助民眾汰換二行程機車，推動電動車，補助業者建置充電站與換電站，提供免牌照稅、免燃料稅、免停車費等優惠。

截至去年底，台中市共有汽車充電站405站，機車充電站481站，機車換電站112站，2022年汽車充電站再新增100站，機車充電站再新增150站，換電站再新增120站，建構電動車友善使用環境。

針對逸散汙染源，環保局推廣減量燒香、紙錢集中燒，並提供紙錢載運預約服務，今年1至6月共收運紙錢約1665公噸，歷年同期最高，共減少PM2.5達4.06公噸。

環保局長吳志超表示，市府加嚴管制固定汙染、移動汙染，以及逸散汙染等三大汙染源，讓市民有感，為方便市民即時掌握空品訊息，環保局新增未來48小時空品及氣象預報頻道，讓市民掌握空品狀況。

(中時 )