炎熱天氣常讓人臉泛油光，長出惱人青春痘。網路近期流傳將撒隆巴斯貼在青春痘上，能將痘痘擊退。食藥署日前於闢謠專區表示，目前沒有撒隆巴斯可除痘的證據，這麼做可能引發刺激性皮膚炎，提醒民眾勿聽信偏方。

痘痘之所以會形成，原因在於毛囊開口處的角質化不正常，阻塞了毛囊開口，或是皮脂腺分泌油脂過多、痤瘡桿菌滋生過多、毛囊及周圍組織發炎。

彰化基督教醫院皮膚光照治療科主任邱足滿於食藥署《藥物食品安全週報》中表示，化粧品含有的「水楊酸」，常用於「軟化角質，面皰預防」，而撒隆巴斯所含有的「水楊酸甲酯」，常被誤以為與「水楊酸」相同，造成部分民眾聯想到抗痘。

事實上，「水楊酸甲酯」是否與「水楊酸」同具抗發炎的效果，是尚未被證實的。邱足滿提醒民眾，撒隆巴斯的應用，在於緩解肌肉及關節疼痛，若將撒隆巴斯在臉上，可能造成刺激性皮膚炎的反效果。

另一方面，亦有民眾在長出青春痘時，會將牙膏塗抹在痘痘上。邱足滿表示，牙膏可帶來清涼感，若有些許抗痘效果，大概是其中所含「三氯沙」等抗菌成份，這些成分並不足以治療痤瘡桿菌造成的感染。

邱足滿提醒民眾，若有痘痘的困擾，可尋求皮膚科醫師的協助，千萬不要誤信偏方，延遲治療。若拿自己的臉做實驗，造成各種刺激性皮膚發炎、過敏等併發症才就醫，反而更花錢耗時。

(中時 )