根據《The Athletic》記者克斯奇納3日報導，為了表達感謝之意，老鷹已替42歲「老飛人」卡特特別保留1個球隊名額，靜待他願意宣告重新歸隊效力，可是即將邁向生涯第22個球季的卡特，仍然苦等上季總冠軍暴龍給他的回應。

「我只是等待一個正確的機會，目前我的目標從未改變過，那就是我期望能夠繼續打下去，」卡特表示，「這只是需要花點耐心的事情，我很明白，我已經又老了1歲，球隊也變更年輕，希望在接下來的日子裡，我們能趕緊找到解答。」

卡特會說出這番話，其實並不意外，畢竟他在1999年選秀會上，以第5順位身分加盟暴龍，接著效力暴龍長達6年時間，所以對他來說，假如能在有可能是自己生涯最後一個球季回到暴龍，當然是最棒的未來選擇，也算是有始有終。

所以卡特早已放話很想重返暴龍，可惜始終沒得到暴龍正面回應，反觀他上季效力老鷹76場，仍有場均7.4分貢獻，更在休息室內成功扮演領袖角色，對以年輕球員為主的老鷹來說，意義與價值格外不同，當然想留個位置等他回來！

(中時電子報)