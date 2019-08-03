父愛如山，感謝有您！台中市西屯區公所3日舉辦模範父親表揚活動。（盧金足攝）

台中市西屯區公所3日在區公所7樓禮堂舉辦模範父親表揚活動，西屯區長陳寶雲藉由表揚活動，請參加表揚的家屬一起擁抱身邊可愛的爸爸們，對他們說聲，「爸爸我愛您，父親節快樂！」充滿溫馨又感人的氣氛，環保局長吳志超代表市長盧秀燕祝福所有模範父親。

吳志超指出，每位爸爸都是家庭的台柱，一定要注意自己的健康，盧秀燕上任後對於家庭照顧福利政策的推動不遺餘力，推動托育還有老人福利部分，7月開始恢復補助老人健保，就是以實際行動照顧長輩的健康。

今年模範父親表揚活動，由西屯區各里辦公處、民意代表等共同推薦48位模範父親，受表揚的模範父親皆教育子女有成、孝親睦鄰、熱心公益堪為鄰里楷模。

其中最高齡的是逢甲里93歲的陳木扶，港尾里的廖學習，自年輕即父代母職，養育子女長大成人也是會場矚目的焦點，其他受表揚者有妙手回春的醫生，亦有春風化雨半世紀的教育界前輩，平時不遺餘力熱心公益的守望相助隊員及志工等等。

陳寶雲表示，每位父親都在各個工作崗位刻苦耐勞、胼手胝足、含辛茹苦地將子女扶養長大成人，同時扮演好兒子、好父親、好丈夫等角色，以身教言教，教育兒孫為人處世待人接物之道理。

表揚活動由大福里及林厝里辦公處帶來精彩的開場舞蹈及音樂表演揭開序幕，吳志超代表盧秀燕向模範父親致意，隨後偕同陳寶雲頒獎給模範父親，受表揚的模範父親全家合影，留下美好歡樂的回憶。

(中時 )