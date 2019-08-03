新北市「全市防制危險駕車強化稽查」專案於8月2日深夜起實施。（葉書宏翻攝）

新北市「全市防制危險駕車強化稽查」專案於8月2日深夜起實施。（葉書宏翻攝）

新北市「全市防制危險駕車強化稽查」專案於8月2日深夜起實施。（葉書宏翻攝）

新北市「全市防制危險駕車強化稽查」專案於8月2日深夜起實施。（葉書宏翻攝）

新北市「全市防制危險駕車強化稽查」專案於8月2日深夜起實施。（葉書宏翻攝）

暑假期間每每都有青少年深夜遊蕩，集體夜遊、違法改裝車體、不戴安全帽、改管噪音、沿路狂飆蛇行，類此惡性違規使無辜用路人行車安全大受影響，為了不讓改裝車橫行霸道，新北警分析轄內可能出沒處所，加派警力強力執法，結合台北區監理所、市府環保局及行政院環保署等友軍單位，於車輛攔檢地點以專業器材查驗，確認有無改裝車體及噪音違規事實，現場直接依法開罰，還市民一條安全的道路。

「全市防制危險駕車強化稽查」專案於8月2日深夜起實施，就改裝車夜遊可能出沒路段，縝密規畫道路圍檢及區域性巡邏，並於淡水區執行環警聯合稽查，以維護交通秩序。

新北市警察局表示，為杜絕改裝車體及超過噪音管制標準之車輛，確保用路人安全，2日夜間規畫於淡水區實施防制危險駕車聯合稽查勤務，針對危險駕車車輛可能出沒路段，以閉鎖式勤務部署優勢警力。

除保安警察大隊、交通警察大隊外，另結合監理機關、環保單位及環境保護署之「聲音照相採證車」協助聯合稽查，展現執法決心，亦動員全市16警分局於凌晨同步實施「全市防制危險駕車強化稽查」，出動警力1688人次，加強各區間重要聯絡道路路檢、盤查，全面掃蕩危險駕車，以維執法公信。

另新北警重申有關改裝車體、蛇行競速等危險駕車行為，不只違反噪音管制法，還違反道路交通管理處罰條例第16條、18條及43條，最重可處9萬元以下罰鍰及道路安全講習，嚴重行為甚至可能涉及刑事責任，觸犯公共危險罪！暑假期間期能發展青少年健全身心，切勿觸法。

(中時 )