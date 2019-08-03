最新007電影《Bond 25》開拍以來多災多難，6月底發現有一名49歲男子在英國Buckinghamshire的Pinewood片廠內的女廁裝設針孔攝影機偷拍，沒想到又有第二起同類型事件發生。近日發現一名色狼潛入片場的女廁，在廁所內伸手從底下拍攝一名女子如廁，受害女子尖叫跑走女廁追捕色狼，不過仍被色狼逃脫。

(中時 )