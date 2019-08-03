最新007電影又傳片廠偷拍 色狼逃掉沒抓到 12:252019/08/03 中時 潘鈺楨 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 最新007電影《Bond 25》開拍以來多災多難，6月底發現有一名49歲男子在英國Buckinghamshire的Pinewood片廠內的女廁裝設針孔攝影機偷拍，沒想到又有第二起同類型事件發生。近日發現一名色狼潛入片場的女廁，在廁所內伸手從底下拍攝一名女子如廁，受害女子尖叫跑走女廁追捕色狼，不過仍被色狼逃脫。 (中時 ) #Bond 25 也許您會感興趣 推薦閱讀 娛樂熱門新聞 志玲教得好👍 AKIRA頂微濕髮自拍秀中文帥翻 - 娛樂 香港3大女神同框 51歲邱淑貞變這樣網驚呆！ - 娛樂 孫儷拍戲超尺度穿這樣 鄧超心疼：替代不了她 只能... - 娛樂 余苑綺將生二胎 傳要求坐月子「全額贊助」被回絕 - 娛樂 中空裝辣曬白嫩腰 小嫻驚吐「宣布新身分！」 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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