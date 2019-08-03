韓國瑜桃園參訪第三站到慈護宮，進場時受到群眾熱情歡迎，高呼凍蒜！韓國瑜說，在座鄉親的眼神都充滿熱情、期待，每一雙眼睛都希望改變，每次來到這些場合，最感動的就是看到善良的台灣人，過去這3年人民過得太苦，每一雙眼睛都期待改變，未來台灣越來越好。

韓國瑜說，2020年總統重要、立委也重要，拜託桃園鄉親一定要認清楚，支持優質、有理念的在地女兒萬美玲。從事政治活動，要幫未來下一代打拼，總統大選支持韓國瑜。

(中時 )