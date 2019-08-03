韓國瑜第三站桃園慈護宮 12:262019/08/03 中時 楊宗灝 、 甘嘉雯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 韓國瑜桃園第三站來到慈護宮參香。(甘嘉雯攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓國瑜桃園參訪第三站到慈護宮，進場時受到群眾熱情歡迎，高呼凍蒜！韓國瑜說，在座鄉親的眼神都充滿熱情、期待，每一雙眼睛都希望改變，每次來到這些場合，最感動的就是看到善良的台灣人，過去這3年人民過得太苦，每一雙眼睛都期待改變，未來台灣越來越好。 韓國瑜說，2020年總統重要、立委也重要，拜託桃園鄉親一定要認清楚，支持優質、有理念的在地女兒萬美玲。從事政治活動，要幫未來下一代打拼，總統大選支持韓國瑜。 (中時 ) #宮廟 #桃園 #韓國瑜 #2020大選 #慈護宮 也許您會感興趣 推薦閱讀 陳揮文：你不要連累韓國瑜！激動揭真韓粉定義 20:122019/07/30 娛樂 蘇韓「水果刀」大戰 他hen幽默：「穿雲箭」怎沒被管到 22:352019/07/30 政治 國安人員私菸影響 小英支持度重傷 13:022019/07/31 政治 韓8／3桃園起手式 國民黨桃園大團結 13:002019/07/31 政治 桃園國民黨團結挺韓 拚6席立委全上 04:102019/08/01 地方新聞 郭台銘輸選局，要贏格局 04:102019/08/01 時論廣場 柯郭結盟 藍議員憂韓流有危機？ 09:112019/08/01 政治 韓國瑜暢談直播經驗 用打高爾夫球、乒乓球比喻 16:342019/08/02 政治 高雄市工策會正式揭牌 「伸拳出擊」拚招商 16:432019/08/02 政治 露餡？王世堅節目上這樣評韓團隊...下秒急改口 00:212019/08/03 政治 政治熱門新聞 扁28字斷言柯P大選 網嚇歪：完蛋 - 政治 回國立即邀約！郭王會上午悄悄登場 - 政治 民進黨還剩啥？網分析後小英慘了 - 政治 郭柯合失敗比成功大？龍介仙分析原因 - 政治 李艷秋：郭再不服輸將成小英助選員！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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