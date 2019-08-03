蔡英文總統過去參與2012、2016年兩次總統大選，成立18年至今的台聯黨都是公開力挺，台聯今喊出，「淘汰親中政黨，鞏固本土政權」，抗中保台，支持蔡英文總統連任。

台聯今以豎立「總統繼續連，政黨投台聯」看板的方式表達對蔡英文總統的力挺，台聯組織部主任 周倪安表示，目前的政黨裂解與重組充滿投機算計造成政壇紛擾，都不是在訴求如何確保台灣不會淪為香港與如何鞏固民主自由現狀。

周倪安說，2020年是捍衛台灣民主的關鍵一戰，這次選舉已不是單純的「藍綠對決」，而是「被併吞」與「顧民主」的對決，沒有民主自由的政治環境，難有經濟發展的優勢。

周倪安強調，香港民眾為「反送中」每週上街頭流血抗爭的情況就是宣告「一國兩制」的謊言已被拆穿，台灣人民應有所警覺，為了繼續享有民主政治公民權利，為了讓下一代可以繼續在台灣土地上呼吸自由的空氣，2020守護主權與民主的這一戰，台灣不能輸。

(中時 )