台中市警三分局為加強民防義警基本訓練，日前安排「打詐訓練營」，邀民防人員共227人加入「戰局」，若發現有人電話談到領錢、戴鴨舌帽、口罩，到金融提款機、超商處領錢等可疑狀況，通知警網查緝逮捕，全面向詐團宣戰。

警方指出，暑假期間以16至20歲淪為詐欺車手居多，特徵為年紀輕輕穿戴名牌，且不斷與人聯繫談到金錢，戴口罩或帽子掩飾面貌，以徒步方式前來便利超商、超級市場或金融機構提款機連續提款等情狀，若發現以上可疑特徵，立即通報派出所到場處理。

市警三分局長陳武康表示，有感於詐騙集團的手法層出不窮，透過全民防詐騙宣導，強化防範詐騙意識，盼降低詐騙發生率。

因應暑假及2020年大選將屆，台中市警三分局與民間共同攜手合作反毒、打詐、打擊黑幫工作，日前為台中市打造安居城市，全力拚治安。

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(中時 )