大陸駐美大使崔天凱當地時間2日投書美國媒體，闡述北京對香港問題的立場，他認為外界對一國兩制有錯誤認識，強調“兩制”存在於一國之內，是由中國憲法規定和保障的。脫離一國來妄議「兩制」是站不住腳的。企圖以「兩制」質疑一國是對中國主權的挑戰。他認為一國兩制當前面臨的最大危險，在於國際上和香港的某些不懷好意者企圖把香港變成攻擊中國內地制度、搞亂整個中國的橋頭堡，他強調「利莫大於治，害莫大於亂」，香港亂下去對誰都沒有好處。

大陸駐美大使2日投書美國媒體《新聞周刊》，發表題為「堅持“一國兩制”，維護香港繁榮穩定」的署名文章。

他指出，外界對於「一國兩制」存在錯誤認識，必須加以澄清，首先，「兩制」存在於一國之內，是由中國憲法規定和保障的。脫離一國來妄議「兩制」是站不住腳的。企圖以兩制質疑一國是對中國主權的挑戰。中國的主權和領土完整不容分割。

崔天凱認為，香港實行與中國內地不同的制度，是中國於一定歷史階段在國家特定地方實行的制度，也就是說這仍然是中國的一種制度，而不是美國或者歐洲的制度。企圖在香港強加別國的制度，既是挑戰一國，也是破壞兩制。況且，英國統治香港時期，實行的是倫敦派遣總督的殖民制度，從來也沒有實行過英國本身的制度。

崔天凱文章指，一國兩制當前面臨的最大危險，在於國際上和香港的某些不懷好意者企圖把香港變成攻擊中國內地制度、搞亂整個中國的橋頭堡。對他們來說，700萬香港居民的福祉只不過是戰略博弈棋盤上的棋子，可用也可棄。他們最害怕、最仇恨的，是包括香港同胞在內的中華民族的複興。

他表示，近期香港發生的事情充分暴露了這些勢力的邪惡程度，也充分暴露了西方某些政客的偽善程度。一些激進分子連日來的行為，已完全超出了和平示威的範疇。他們衝擊立法會並大肆破壞，毆打殘害警員，非法儲存危險物品和大量攻擊性武器，甚至衝擊中央駐港機構，對國徽進行公然污損。類似行為如果發生在美國，美方毫無疑問會採取維穩措施。

崔天凱認為，事態的發展絕不是什麼言論和集會自由問題，而是極端違法暴力行為，直接衝擊香港的法治根基，嚴重挑戰一國兩制的底線。中央政府堅決支持香港特區政府和警方採取一切必要措施，嚴懲違法暴力行為，維護香港的社會穩定。

他強調，「利莫大於治，害莫大於亂」。香港亂下去對誰都沒有好處，香港事務純屬中國內政，中國絕不會容忍任何外部勢力的干預。不要低估中方維護主權、安全和發展利益的堅定決心，不要低估中方貫徹“一國兩制”、維護香港繁榮穩定的堅定決心。

(旺報 )