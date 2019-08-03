台北大學三峽校區重要景點心湖日前發生染藍事件，環保局2日傍晚又接獲位民眾通報，指出新北市客家園區對面的三峽區隆恩街239號附近溝渠同樣藍成一片，稽查人員懷疑兩案有關聯，兵分多路逐一打開人孔蓋並進入窄巷水溝查察，終在一個小時後，查獲三鶯路76巷24號的璟豐紙品有限公司，將未經處理的藍色印刷廢液直接排放至連外溝渠汙染環境，當場依水汙法第告發，最重可罰300萬元罰鍰。

環保局表示，接獲報案後稽查人員火速趕往通報現場，但因該溝渠水流湍急，人員到場時水色已呈清澈，經初步採水檢驗，排除急性重金屬汙染疑慮後，循著防火巷水路逐步向上游查找。

當時天色已昏暗，稽查難度也逐漸提高，但稽查人員仍鍥而不捨，逐一打開人孔蓋搜尋以釐清錯綜複雜的水路，並憑藉稽查經驗及陳情人提供詳細資訊與照片，逐漸聚焦搜索範圍，並鎖定可能三鶯路一帶的印刷或印染製程。

在稽查人員的盤問之下，該公司人員坦承表示，當日下午4時許確實有傾倒約2個水桶的藍色廢液至管道中直接排出廠外，公司人員也表示十分懊悔，之後將不再犯，亦會盡速委託合格環保業者協助處理廢液，以符環保法規。

(中時 )