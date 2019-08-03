黃鐙輝與萁萁、沈世朋和李新、撒基努和 Maya三對明星夫妻檔近日錄TVBS《食尚玩家-歡樂有夠讚》，為了吃顧不得夫妻情分，兩隊玩起對戰遊戲殺紅眼。「老公隊」原以為跟人妻比智力勝券在握，沒想到一路勢均力敵甚至陷入苦戰。不過私下三對夫妻檔可是恩愛有加，七夕情人節將至，黃鐙輝和萁萁透露，維繫感情秘訣是「坦誠相見」才能感情長久，除了有話直說、當下溝通不生悶氣外，若情況允許，他們甚至還會幫彼此洗澡。而沈世朋則靠「接受誘惑」寵愛妻子李新。

談到婚姻保鮮，萁萁笑說：「沒有常見面就是秘訣。」原來黃鐙輝頻出外景，兩人走小別勝新婚的路線，不過結婚近10年，貼心的萁萁，至今早上起床還是會幫老公擦臉和準備外出衣服。黃鐙輝則笑言「坦誠相見」很重要，還加碼爆料老婆洗澡和上廁所都不關門，隨後認真解釋夫妻應該有話直說，很多事不要不好意思，他認為很多人因為面子隱忍，表面上看來夫妻感情好，實際上問題憋在心裡，「有一天爆炸，結果一發不可收拾，那不如當下遇到問題直接講開。」

黃鐙輝盲吃大考驗竟吃到黃芥末。（TVBS提供）

沈世朋婚後，因太太李新廚藝好幸福肥，一個月胖三公斤，還被老婆嫌棄有肚子，為減肥沈世朋打算少吃愛妻的菜，卻被李新抱怨辛苦下廚沒人吃，讓沈世朋笑說：「我只能接受（美食）誘惑，力保婚姻幸福。」聊到維繫感情，李新表示最重要是多互動、常溝通，多單獨約會維持戀愛感覺。沈世朋強調夫妻感情要好，一定要互相容忍退讓，不要常為一件事爭得你死我活，「老婆永遠是對的，回去不是會過得很開心嗎？」一旁的李新幽默補充，「所有男人要記住，活下去是最重要的。」

(中時 )