國民黨總統候選人韓國瑜通過全代會提名後，今走訪桃園參拜宮廟。而外界都好奇，近日宣布組黨的台北市長柯文哲有沒有可能和鴻海集團創辦人郭台銘合作？對此，國民黨台南市黨部主委謝龍介接受港媒專訪表示，「以目前情勢觀察，郭柯合的成與敗，可能成功的機率略小於失敗」。

柯文哲1日宣布，將在8月6日當天，舉辦「台灣民眾黨」成立大會。郭台銘也在31日下午返台。兩人是否會合作，挑戰2020，外界都相當好奇。

謝龍介昨接受港媒《中評社》專訪，他認為，柯2020大選一定會選，在三強鼎立的情況下，也難以論定柯一定會落敗，次要目標是拉高政黨得票率，只要衝破3.5%，每年就可以領導政黨補助金，更有利柯發展政黨組織，所以柯的盤算就是如此，保留2020落敗、2024再選一次的實力。

他強調，柯文哲想將聲量轉換成政黨資源，以目前柯的支持度換算成選票，至多有300萬票上下，一年最多可領到政黨補助金約新台幣1.5億至1.75億，有這些經費，柯才可以在全台灣發展組織，持續在台灣政壇發揮影響力。

謝龍介表示，「柯組政黨，也想擺脫一人黨的困局，所以現在急於拉攏郭台銘，柯的政黨會對小黨很不利」，對國民黨、民進黨而言，也是面臨重大挑戰，所以「未來台灣政壇發展，很可能會形成三個主要政黨的局勢」，影響力有多大，就看郭柯合作的程度。

謝龍介總結指出，郭台銘可選擇合作的對象有很多，可以繼續跟韓國瑜合作，也可選擇跟柯合作，但是「以目前情勢觀察，郭柯合的成與敗，可能成功的機率略小於失敗」。

(中時電子報)