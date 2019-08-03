香港反《逃犯條例》示威相關活動近兩個月仍未將溫，美國總統川普首次以「騷亂」（riots）形容香港現況，並稱這是大陸自己要處理的事情，透露出川普不願碰這個香港數十年來最燙手的政治危機。

據《南華早報》報導，川普2日在啟程趕赴俄亥俄州參加一場造勢集會前，被問到大陸解放軍是否會介入平息香港的看法時，他表示香港已經歷「好長一段騷亂」，「而我不清楚大陸的態度是什麼，有人說北京想要停止香港群眾示威，但那是香港與大陸之間的事」，「香港是中國大陸的一部分，這是要他們自己處理」。這也是川普首次將香港示威形容是「騷亂」。

報導指出，川普將香港示威貼上「騷亂」的標籤，勢必激怒當地抗議人士；示威人士先前就要求香港特區政府不准以此稱呼。

川普曾多次對香港示威表達看法。他曾在G20高峰會時向大陸國家主席習近平提到香港問題，表示「看了很難過」、「香港人要的只是民主」，他相信大陸領導人習近平已負責任地因應香港示威，「只要大陸願意，就能平息這些（示威）」。不過據《金融時報》（Financial Times）先前報導，川普在G20上是向習近平表示，若能重啟貿易談判，美方有意願減輕在香港爭議上對北京的批評立場。

此外，雖然川普本人表示香港事務為大陸自家事，但包括美國國務卿，蓬佩奧（Mike Pompeo）、副總統彭斯（Mike Pence）以及眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）及多名美國議員，都先後聲援香港示威。

(中時電子報)