前監察院長陳履安在2002年設立「富裕國際創業投資基金」，曾被控違反證券交易法遭檢調追查並被緩起訴處分，今年又有投資人向台北地檢署提告陳違反證交法，北檢認為已經過了提告時效，依法不起訴處分。

陳履安在2002年在海外成立「富裕國際創業投資基金」，並在台灣舉辦多場連鎖招商募資說明會，計畫招募5萬個投資人，每人投資10萬元，募集50億元資金，當時曾被立委關切，檢調並介入調查。

陳履安當時面對檢調偵查表示，台購買類似基金的規定嚴苛，他為了讓小市民能夠小額認購，才會成立富裕創投，並無違法吸金。

檢調當時追查資金流向，發現募得基金，都透過公司戶頭進出，陳並沒有侵吞。

陳履安當時面對檢調偵查表示，台購買類似基金的規定嚴苛，他為了讓小市民能夠小額認購，才會成立富裕創投，並無違法吸金。

檢調當時追查資金流向，發現募得基金，都透過公司戶頭進出，陳並沒有侵吞。

北檢於2006年認為海外發行的富裕基金違反不得在國內公開募資的規定，

也未向當時的主管機關證期會申請核准生效。但是陳履安並無前科且坦承不諱，因此處分緩起訴二年，必須繳交50萬元給國庫。

今天有自稱富裕基金的資人向北檢提告陳履安違反證交法，北檢認提告時效已過，處分不起訴。

(中時 )