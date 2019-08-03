基隆缺乏骨科專業醫師，立委蔡適應（左一）為此促成妮可美麗醫學事業集團總裁白右筠（左二）與內湖三總簽訂醫療建教合作。（張穎齊翻攝）

基隆缺乏骨科專業醫師，立委蔡適應（左一）為此促成妮可美麗醫學事業集團總裁白右筠（右二）與內湖三總簽訂醫療建教合作，請到三總骨科醫師許鈞喨（左二）來基隆服務。（張穎齊翻攝）

基隆市人口老齡化益重，現代人掛號骨科的頻率漸增，骨質疏鬆的情形愈來愈多，但基隆相較其他北部城市，卻缺乏骨科專業醫師投入。立委蔡適應有鑑於此，促成了基隆的妮可美麗診所，與內湖三軍總醫院簽訂醫療建教合作，希望藉此引進更多優秀的骨科醫生，為更多基隆市民服務。

根據內政部2018年統計資料顯示，基隆市的65歲以上老年人口數，占全市人口15.51％、約5萬7000多人，在年長者骨科醫療、女性骨質疏鬆方面，相較北部其他城市，缺乏骨科專業醫師投入基隆服務。

蔡適應為此和妮可美麗醫學事業集團總裁白右筠居中牽線，與內湖三軍總醫院進行建教合作，請到了內湖三軍總醫院骨科醫師許鈞喨，自本月起每周五下午2時至5時，在妮可美麗診所進行門診，吸引不少基隆的長者與女性朋友紛紛掛號預約。

白右筠表示，自己也曾經因爲骨質疏鬆而跌倒受傷，許多的客人來到診所也和當初的她有相同問題，所以特別與內湖三總合作，希望可以服務更多基隆市民，以防範骨質疏鬆的問題。

蔡適應說，基隆在骨科方面，相當欠缺醫療醫師，過去有機會和內湖三軍總醫院進行座談，提議和基隆的醫療院所合作，促成了妮可美麗診所和內湖三總簽了醫療的建教合作；而在普遍高齡化的社會下，他希望有更多優秀的醫生，為基隆注入活水，為市民提供更多更好的醫療服務。

(中時 )