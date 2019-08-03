又到了農曆鬼月，各種「七月怪譚」紛紛出籠，連向來陽剛、充滿正義的警察局「忌諱」之說很多，譬如台北大安警分局門前不得有樹、文一有盆景不能動、還有值班台不能移....，這些有人當是笑話、也有人深信不疑，不要鐵齒！

警政署長臉書《NPA 署長室》以一名實習警校生的角度，用漫畫方式，將警局派出所的工作辛勞表現出來，幽默詼諧的「禁忌」也道出警界不為人知的一面。

昨天發表是PART2，PO文說，還記得上一集帶了鳳梨和芒果的實習生小明嗎？這回值班又差點炸掉了，這究竟跟實習生小明有沒有關係呢？是不是他又做了什麼⋯⋯。

原來天真的實習生小明第一次踏進派出所，對於所有事物都充滿好奇，卻不知道這些派出所的小秘密，於是，在一次的環境整理，把派出所打掃得一乾二凈，同時，也移動了「關公」！

警察實習生送來家裡自己種的「鳳梨」和「芒果」，嚇得學長咬手指。（取自《NPA署長室》）

據警界流傳的說法，警察拜關公，因為關公講的是正氣，並且保佑、協助破案，因此有關公坐鎮，即能保轄區平安，若是「動了」關公，就表示發生事情，要出動了。因此，關公是不能亂動。

結果，漫畫中，值班電話接到爆，備勤跑現場跑到腳軟，想必小明一定又要招來白眼伺候。PO文出來後，許多員警紛紛留言，有人說，真的不要不信邪，親眼看過，以前某所長因為信仰的不同，所以把多年沒動過的關公，搬到角落去，然後過沒幾天，轄區就發生了一件，十幾二十年來，不曾發生的重大案件，那時候看到很多長官的臉，都是鐵青了一陣子。

也有現職警員留言，「我之前倒是曾有親眼目睹到，志工媽媽幫忙打掃廳舍時，原本好好的兩小時即將結束的剎那間（期間完全無電話無案單無民眾進出），因為志工媽媽把值班臺前面的「警察娃娃」移動了位置並擦拭一番後放回原處⋯⋯立刻電話響、派案系統連續三件不同位置的車禍⋯⋯別懷疑，我就是當下被酸補尾刀的值班人員」。

警政署長出身的新北市長侯友宜對關公也是非常崇敬。（本報係資料照）

當然也有網友及警界學長KUSO留言，「再請一尊岳飛」、「開始預測小明的實習成績，到實習結束後，會剩下幾分？？」、「值班台下的無線電上面都會被放乖乖，有一次值班的學弟肚子餓吃了，立馬兩件車禍一件竊盜....不得不信阿....」、「還好啦，放著都快長版蜘蛛絲了，三不五時我還是會跟他擦得乾淨一下，不用太迷信啦」。

(中時電子報)