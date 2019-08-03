翁立友錄4日播出的節目《台灣的聲音》，暢談台語老歌迷人之處。主持人李哲藝訪問翁立友，認為演唱台語歌曲的技巧是什麼？翁立友透露一個重要元素，即是日本演歌，因演歌咬字及發音，非常適合運用在唱台語歌上，他拿日本料理比喻日本演歌，日本料理是精巧細緻有層次的，如同演歌一樣值得細細品味。

說到音樂跟食物，翁立友認為兩者有許多相同之處，好比每天吃滷肉飯，吃久了也會膩，音樂也是一樣，同樣的音樂不會重複聽，所以才有新式台語歌的出現，他用台灣傳統辦桌最後一道菜「芒果青」比喻，每當辦桌12道菜上了之後，來一盤芒果青，吃完大解油膩，效果正如新式台語歌曲一樣。他現場更帶來由陳昇填詞、潘越雲演唱的〈純情青春夢〉，用金曲歌王的風格唱出屬於自己「芒果青」的味道。

翁立友與灣聲樂團。（民視提供）

上過無數歌唱節目的翁立友，這次與「灣聲樂團」合作顯得格外緊張，因為一般的樂團，都有鼓點抓節奏，而弦樂伴奏實在不好掌握，難得看到金曲歌王緊張，讓所有人大呼「難得一見」。翁立友還納悶詢問李哲藝，「為何每次導播只要一喊『開始錄影』，所有樂手就忙著幫自己的樂器調音？」李哲藝解釋，「每個樂器都有生命，只要攝影棚內溫度稍有變化，音色就會跑掉。」翁立友妙回，「就像人的喉嚨在冷氣房久了也會乾掉，需要喝水潤喉，這也和歌手上台前都會清喉嚨一樣。」

(中時 )