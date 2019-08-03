「超犀利趴10」演唱會於3、4日兩天在南港展覽館舉行，包括五月天、丁噹、DA PUMP、畢書盡、熱狗、w-inds等歌手輪番上場，許久未合體演出的五月天，這次也將在超犀利趴連續兩天演出，怪獸受訪時，則一副認真地說「大家好像滿興奮五月天要合體這件事，不瞞您說，我們昨天彩排已經合體過了」讓現場歌迷笑翻天，對於犀利趴陣容一年比一年龐大，怪獸也感動表示「這次對五月天來說滿重要的，也因此排練很久、練習很久，希望帶給大家平常比較難得聽到的歌，希望大家玩得開心」。

至於先前五月天休息時間，似乎感覺成員各自像「假單飛」，怪獸則笑回「大家難得有休息時間，這段時間做自己喜歡的事情，這樣算單飛嗎？」至於有網友發現阿信近照似乎發福不少，怪獸起初回「蛤，我聽不懂這句話」，媒體再進一步詢問，怪獸則打太極「我現在還是不懂這句話」，逗笑現場大批歌迷。

3日中午12點時率先登場的「美麗飽島」開市大吉活動，由五月天怪獸等人打頭陣揭開序幕，丁噹頭上更頂著兩根觸角，許久未戀愛的她也直說要「在現場感應一下」，丁噹更預告將有特技表演，讓現場歌迷大喊「好期待」。「美麗飽島」涵括台灣各地美食，來自日本的團體DA PUMP也嚐鮮品嚐珍珠奶茶，濃郁口感搭配珍珠嚼勁，讓團員紛紛大喊「好喝」「厲害」，怪獸則對一旁的「假」牛肉麵很感興趣，因為「他倒過來不會掉下來」，讓大夥笑到不行。

(中時 )