桃園第四選區立委參選人萬美玲特地送上自製菜包和芋頭、地瓜，象徵族群融合。(蔡依珍攝)

網紅議員「村長」詹江村則送上桃園名產「春捲」，預祝：「韓流席捲，東方再起！」(蔡依珍攝)

韓國瑜受到夾道歡迎，現場旗海飄揚。(蔡依珍攝)

韓國瑜受到夾道歡迎，現場旗海飄揚。(蔡依珍攝)

韓國瑜受到夾道歡迎，現場旗海飄揚。(蔡依珍攝)

支持者清晨就來卡位。(蔡依珍攝)

支持者清晨就來卡位。(蔡依珍攝)

支持者清晨就來卡位。(蔡依珍攝)

支持者清晨就來卡位。(蔡依珍攝)

警方出動拖吊車維持交通。(蔡依珍攝)

國民黨總統參選人韓國瑜獲黨提名後的首個周末啟動下鄉之旅，首站直搗民進黨執政最大縣市的桃園市，力拼重返藍天，到桃園第二站抵達俗稱「大廟」的景福宮，受到熱情民眾夾道歡迎，許多韓粉凌晨就來卡位，頂著艷陽仍熱情不減，現場中華民國國旗旗海飄揚，甚至高喊：「中華民國萬歲！」

韓國瑜到場瞬間現場氣氛掀起高潮，他參拜完後致詞時說，自己17、18歲讀書時，搭公路局從迴龍、龜山到桃園，小時候從車上看著大廟，好尊敬、好景仰，他認為地方信仰是民眾尊敬的信仰，廟方默默做事，讓社會更祥和、讓弱勢受到照顧。

韓國瑜話鋒一轉提到，大家都來廟裡燒香拜佛，心裡面就是兩句話，國泰民安、風調雨順，他自己3、4歲就開始拜廟，拜到現在60歲還是這兩句話，「風調雨順靠老天爺，國泰民安靠大家！」蔡英文執政3年做的一蹋糊塗，她也是選票選出來的，因此2020年手上選票比什麼都重要，因為我們要追求國泰民安，追求台灣經濟發展、教育扎實、兩岸和平，下一代子孫過得比我們更好，呼籲大家掌握手中神聖一票，決定台灣人民未來的國泰民安。

桃園區7位國民黨籍市議員全數到場，議長邱奕勝也到場支持，桃園第四選區立委參選人萬美玲特地送上自製菜包和芋頭、地瓜，象徵族群融合。網紅議員「村長」詹江村則送上桃園名產「春捲」，預祝：「韓流席捲，東方再起！」

支持者擠爆大廟前廣場，雖然警方出動眾多警力維持交通，為了一睹韓的風采，鄰近街道仍宛如大型停車場，不少婆婆媽媽凌晨就來卡位。韓粉林小姐特地上網買韓國瑜娃娃到場支持，笑言就住附近，但仍9點多就來卡位，提到為什麼支持，她不假思索表示：「因為他很瘦，越做越瘦！其他人越做越胖就知道為什麼了！」

第三級古蹟景福宮建於清乾隆時期，俗稱桃園大廟，主祀開漳聖王，是桃園人的信仰中心，日據時代還在大廟口旁設置派出所，早期的中正路、民生路即是以景福宮為中心向四方開展，形成商圈聚落，每年農曆7月都會舉行「慶讚中元」水燈陣頭遶境遊行，所有水燈排車行經大廟時，都會將水燈排高高豎起，向廟內神明行禮致意，有的高達9層樓高，非常吸睛，是桃園一大盛事。

香火鼎盛的大廟見證桃園百年風華，也吸引不少政治人物前來，不分藍綠，像是前桃園縣長朱立倫，不但4年前選總統時到訪，今年過年發福袋以及黨內初選民調最後一天重返發跡地，必到景福宮參拜。蔡英文總統在民進黨黨內總統初選民調前一天也在市長鄭文燦陪同下到景福宮參香，前閣揆賴清德在台南市長任內的震災感恩之旅，也到景福宮致意，附近店家直說，韓粉支持程度是大廟近年最盛，「小英大概不到1／10！」

第二站桃園景福宮！韓：國泰民安靠咱自己！

(中時 )